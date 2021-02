Das Märchen geht weiter: ÖFB-Frauen fix für EM 2022 qualifiziert

Was hat sich seither geändert? Was ist besser geworden? Wo gibt es noch immer Aufholbedarf? Eine Bestandsaufnahme mehr als ein Jahr vor der EM, die coronabedingt mit einem Jahr Verspätung im Sommer 2022 in England stattfindet.

Das Nationalteam

Das Personal ist so gut wie unverändert, von den Leistungsträgerinnen von damals haben sich nur Nina Burger und Nadine Prohaska in die fußballerische Pension verabschiedet. Der Stamm des Teams wird bei der Endrunde im besten Fußballerinnen-Alter Ende 20 bis Anfang 30 sein. Zudem haben sich Schlüsselspielerinnen wie Sarah Zadrazil, Nicole Billa und Manuela Zinsberger enorm weiterentwickelt.

Die Torfrau war schon nach der EM zum fröhlich-frechen Gesicht des Frauenfußballs geworden. Seit der EM 2017 gab es in Bewerbsspielen nur Niederlagen gegen Top-Nationen – gegen Spanien in der verpassten WM-Qualifikation (trotz Platz zwei) und in der besten EM-Qualifikation der Geschichte (19 Punkte, +19 Tore) gegen Frankreich. EM-Teamchef Dominik Thalhammer bekam eine zweite Assistentin, der Betreuerstab blieb gleich groß, bei den Reisen in Pandemie-Zeiten kam sogar ein eigener Koch dazu.