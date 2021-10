ÖFB-Frauen: Die Erfolge sind da, die Heimstätte fehlt

Ritzing, Altach und Südstadt waren davor Schauplätze von Heimspielen. Die Südstadt war drauf und dran mit acht Spielen eine Frauen-Hochburg zu werden. Die wahre Heimstätte liegt allerdings auf einer Insel, denn 16 Partien absolvierte Österreichs Frauenteam in den letzten fünf Jahren im Stadion von Larnaka. Das ist den Teilnahmen am traditionellen Frühjahrs-Vorbereitungsturnier gedankt, dem Zypern-Cup.

In Österreich ist das Nationalteam auf Wanderschaft. "Wir wollen dort spielen, wo es eine Community für Frauenfußball gibt", sagt ÖFB-Geschäftsführer Thomas Hollerer. Deshalb wurde im Dezember 2020 in Altach gespielt. In Vorarlberg gibt es mit Altach/Vorderland einen Erstliga-Klub, Rankweil und Dornbirn spielen in der 2. Liga – zu diesem Derby kamen 600 Zuschauer. Hollerer: "Altach war gut. Vielleicht spielen wir wieder dort."