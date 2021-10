Wer ist lauter? Warum Rapid gegen Zagreb ein Auswärtsspiel droht

"Mentalitätsprobleme"

"Wir sind Außenseiter, aber nicht chancenlos. Wenn jeder an seine Grenzen geht, ist ein Sieg machbar. Dazu brauchen wir auch die Überzeugung", betont der Trainer.

Im Anschluss an den Selbstfaller zum 1:1 am Wochenende in Klagenfurt hat der Burgenländer seiner Mannschaft erstmals direkt nach dem Spiel seine (deutliche) Meinung gegeigt. Zoran Barisic legte nach: Der Sportdirektor ortete auch öffentlich Mentalitätsprobleme. Nach dem 0:2 zum Ligastart gegen Hartberg hatte Barisic diese in der Ära Kühbauer völlig untypische Schwäche nur intern angesprochen.

Ljubicic erklärt, dass alles besprochen und auch abgehakt sei – die Reaktion nach den ungewohnten Standpauken wird spannend zu sehen sein. Keinen Zweifel hat Kühbauer an der Zukunft des 22-Jährigen: "Robert wird Rapid noch viel Freude bereiten." Dem Linksfuß fehlt nach der langen Sperre aus SKN-Zeiten, seiner Corona-Erkrankung und einem Ödem im Knie noch der Rhythmus: "Daraus habe ich gelernt. Mein Ziel ist, dass ich Rapid bald regelmäßig helfen kann."