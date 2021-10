Fußball-Historie: Als ehemalige Rapidler in Zagreb glänzten

1926 folgte der damals 45-jährige Wiener einem Angebot aus Zagreb. Als Trainer vor Gradjanski avancierte er laut eines Zeitungsberichts zum „erklärten Liebling der gesamten Fußballgemeinde. Und seine Popularität in Agram ist nicht geringer als die zu seiner Glanzzeit als Spieler Rapids in Wien“.

Dessen ungeachtet kehrte er bald nach dem Kantersieg gegen die Vienna, im Jänner 1927, nach Wien zurück. Hatte er Heimweh? War das Angebot lukrativer? Jedenfalls übernahm Brandstetter das Traineramt in Dornbach beim Wiener Sport-Club.

Viele Spieler des 1. HŠK hörten auf deutsche Vor- und Familiennamen, daher wurden sie auch „purgeri“ genannt. Ihre Vereinsfarben waren so wie die Farben der Stadt und des heutigen Dinamo: dunkelblau. In der nationalen Meisterschaft im Königreich der Slowenen, Serben und Kroaten gaben sie mit fünf Titeln (1923, ’26, ’28, ’37 und ’40) den Ton an.

Wurde also Spielern und Funktionären der Vienna im Dezember 1926 vorgeführt, dass man auch südlich des Semmerings kicken kann, darf man sich in Wien, speziell in Hütteldorf, auf die eigenen Schultern klopfen.