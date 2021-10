Eine Schiedsrichterin pfeift Rapid gegen Dinamo Zagreb

In der Europa League ist es ihr zweites Spiel nach der Partie zwischen Gent und Slovan Liberec im Dezember 2020. Bei ihrer Premiere zeigte Monsul gleich neun gelbe Karten. In der ukrainischen Premyer Liga der Männer leitete sie bereits 55 Spiele.

Bei den Frauen nahm sie an den Weltmeisterschaften 2015 in Kanada und 2019 in Frankreich teil. Darüber hinaus leitete sie Spiele bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und in diesem Jahr in Tokio.