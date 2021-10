ÖFB-Frauen haben in WM-Quali nächsten Pflichtsieg im Visier

Drittes Spiel, dritter Pflichtsieg: Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam weiß genau, dass am Freitag (18.00 Uhr) in Wiener Neustadt gegen Luxemburg in der WM-Qualifikation nur drei Punkte zählen. Nach den souveränen Gruppe-D-Auftritten in Lettland (8:1) und Nordmazedonien (6:0) wollen sich Topstürmerin Nicole Billa und Co. neuerlich keine Blöße geben. „Luxemburg ist ein ähnlicher Gegner wie die bisherigen, den gilt es zu schlagen“, sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

Auch wenn vier Tage später mit dem Gastspiel in Nordirland eine deutlich höhere Hürde wartet, ist der Blick der ÖFB-Truppe vorerst nur auf die Luxemburgerinnen gerichtet. „Auch dort ist es mir wichtig, dass wir mit der stärksten Elf beginnen, weil ich es wichtig finde, den Spielrhythmus im Team wieder zu finden“, gab Fuhrmann Einblick. Die Nummer 122 der Welt ging zuletzt beim 0:10 gegen England regelrecht unter, nachdem man auch zuvor beim 0:4 gegen Nordirland nicht ins Tor getroffen hatte.