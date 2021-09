ÖFB-Rekordspielerin Puntigam: "Als Frau braucht man ein zweites Standbein"

Doch schon da wusste man, dass das mit Rekorden und Ewigkeit relativ ist. Am 17. September starten Österreichs Frauen in Lettland in die WM-Qualifikation, und Sarah Puntigam wird zum 110. Mal die Teamdress tragen – mit nicht einmal 29 Jahren.

Die 28-Jährige spielt in Montpellier. Zum Auftakt der französischen „Division 1 Féminine“ steuerte die Österreicherin den Siegestreffer beim 2:1 in Dijon bei. Die nächsten beiden Spiele gingen aber knapp verloren – 0:1 gegen Paris SG und am Freitag 1:2 in Giungamp.