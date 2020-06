Nina Burger wird sportliche Leiterin bei der Vienna

Für Burger beginnt ein neuer Schritt im Management. „Das ist eine große Herausforderung, eine einmalige Chance. Mit dem Engagement bei der Vienna beginnt für mich ein neuer Abschnitt im Fußball. Ich bin für diese Chance sehr dankbar und möchte sie nutzen. Diese Position ist für mich eine gute Gelegenheit, um den Frauenfußball bei der Vienna, sowie den Frauenfußball in ganz Österreich, voranzubringen und weiterzuentwickeln“, sagte Burger.



Die Niederösterreicherin blickt auf eine beeindruckende Karriere im Fußball zurück. Die 109-fache österreichische Teamspielerin ist mit insgesamt 53 Treffern zugleich Rekordtorschützin des österreichischen Nationalteams. Nach 14 Jahren beendete Burger ihre Nationalteam-Laufbahn im April 2019. Die gelernte Polizistin gewann insgesamt neun Mal mit dem SV Neulengbach den Meistertitel in der österreichischen Frauen Bundesliga. Nach ihrer ersten Auslandsstation in der USA, bei Houston Dash, wechselte die Stürmerin in die deutsche Bundesliga zum SC Sand, mit dem sie zwei Mal das DFB-Cupfinale erreichen konnte. 2019 kehrte sie nach Österreich zurück.