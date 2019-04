Ende Legende: Der Abschied der "Miss Hundertprozent"

Ist es im Frauenfußball leichter Rekord aufzustellen? Das lässt Burger nicht durchgehen. „Man muss da wie dort seine Leistung bringen, man muss an sich arbeiten und sich weiterentwickeln.“ Nur ein Trainer verglich sie mit den Männern. Colin Bell, englischer Coach bei Sand, nannte sie „Toni“ in Anspielung auf den legendären Männer-Torjäger Polster.

Aber zurück zum Hauptbahnhof nach Wien. Dort kämpfte Burger immer wieder mit der Fassung. „Mädels ihr seid’s ein Wahnsinn“, sagte sie in Richtung Kolleginnen. Die brachten ihr eine Torte und fingen an „ Nina Burger, Superstar“, zu skandieren. Das haben sie erstmals im Sommer 2017 gemacht, im Bus auf den Weg zurück ins Teamquartier. Davor hatte Burger das erste EM-Tor für Österreich geschossen, den 1:0-Siegestreffer gegen die Schweiz. „Als ich angefangen habe, war Frauenfußball kein richtiges Thema in der Öffentlichkeit. Da waren wirklich nur engste Bekannte und Familienangehörige bei den Spielen. Mit der EM im Sommer hat sich dann alles schlagartig geändert.“

Burger hat aufgrund ihrer sozialen Kompetenz schon lange eine Führungsrolle im Team. Kollegin Wenninger nannte sie „Idol und Vorbild für viele Mädchen.“ Und ÖFB-Boss Windtner nahm sie als 49. Mitglied in den ÖFB-Legenden-Klub auf.