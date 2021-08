Die Damen kassieren für die Champions League 39-mal weniger

Auch für Österreichs Frauenfußball-Meister St. Pölten beginnt die Saison mit der Qualifikation für die Champions League. Wie weit der Frauenfußball noch entfernt ist vom Milliardengeschäft Männerfußball, zeigt sich an den Prämien. Es gibt keine 15,64 Millionen Euro als Startgeld für die 32 Klubs in der Gruppenphase (siehe Geschichte Seite 13). Jeder der 16 Frauenklubs, die die erstmals stattfindende Gruppenphase erreichen, bekommt 400.000 Euro. Das ist ein Quantensprung, denn es ist fünfmal so viel, wie die 16 Achtelfinalisten letzte Saison bekommen haben. Die UEFA schüttet insgesamt 24 Millionen Euro aus. 18,5 Millionen Euro gehen an die Klubs, weitere 5,5 Millionen Euro als Solidaritätszahlung an Klubs aus den Ligen der Champions-League-Starter, die in die Entwicklung des Frauenfußballs fließen müssen.