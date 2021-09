Milliarden-Geschäft Fußball: Zwischen Schuldenberg und Spendierlaune

Auf der Haben-Seite stehen bei Chelsea indes 1,35 Milliarden Euro an Transfer-Einnahmen, während etwa Manchester City die deutlich schlechteste Bilanz aller Spitzenvereine aufweist. Der aktuelle Premier-League-Titelträger gab in den letzten 20 Jahren rund 3,3 Mal so viel aus wie er einnahm. Nur einer der Top-Klubs weist hier einen positiven Saldo aus: Dortmund investierte rund 915 Millionen Euro, lukrierte aber auch 969 Millionen.

Waren es zu Beginn der 2000er noch die Spanier und Italiener, die den Transfermarkt dominierten, kam mit dem Einstieg von Milliardär Roman Abramowitsch beim FC Chelsea der erste englische Verein hinzu. In den Folgejahren zeigten sich die Londoner und Real Madrid am spendabelsten, ehe in den letzten zehn Spielzeiten auch bei Manchester City das Geld eher locker saß (siehe Animation unten).