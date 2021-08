Diskussion nach dem Messi-Transfer: Sind Sport-Gehälter zu hoch?

Auf Platz drei liegt Cristiano Ronaldo, der ebenfalls in die Jahre gekommene Fußballstar aus Portugal. Dem 36-Jährigen zahlt Juventus Turin 70 Millionen Dollar im Jahr, 50 weitere Millionen verdient er mit Werbung. CR7 ist eine weltweite Marke, ein Influencer mit 328 Millionen Followern alleine auf Instagram.

In den Top Ten finden sich auch zwei Footballer. Das unterstreicht den hohen Unterhaltungswert dieses Sports in den USA und zeigt zugleich, wie groß der Werbemarkt dort ist. Im Grenzbereich zwischen Sport und Unterhaltung bewegt sich Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers). Der beste Quarterback aller Zeiten ist mit dem brasilianischen Model Gisele Bündchen verheiratet. Neben seiner eigenen Marke TB12, mit der er Nahrungsergänzungsmittel, Apps und Kleidung verkauft, hat der Sportler Werbedeals mit Partnern wie Under Armour, IWC Schaffhausen und T-Mobile. Mit seinen 45 Millionen Gehalt hat der 43-Jährige das lukrativste Jahr seiner Karriere hinter sich.