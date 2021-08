Sein "Willkommenspaket" von Paris Saint-Germain hat sich Lionel Messi auch mit Kryptowährung veredeln lassen. Der französische Club bestätigte am Donnerstag einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Der Starstürmer habe bei seiner Vertragsunterzeichnung demnach eine "große Anzahl" an "PSG Fan Tokens" bekommen. Der genaue Wert wurde nicht bekannt. Das Handgeld bei der Verpflichtung des ablösefreien Argentiniers soll in Summe um die 30 Mio. Euro betragen.

Fan Tokens sind eine Version einer Kryptowährung. Das Unternehmen Socios.com bietet diese unter anderem für Anhänger von Fußballclubs wie Manchester City, AC Milan oder Juventus Turin an. Besitzer von Fan Tokens sind zumeist in kleinere Entscheidungen im Club eingebunden. Bei PSG können sie u.a. an Videokonferenzen mit Spielern und an Umfragen teilnehmen.

Messi sei der erste Fußballprofi weltweit, der mit Token bezahlt wird, schrieben PSG und Socios.com in einer Mitteilung. Der 34-Jährige unterzeichnete am Dienstagabend seinen Zweijahresvertrag bei Paris. Der Token von PSG stieg in den Tagen davor um über 130 Prozent auf ein Allzeithoch von 60 Dollar an. Laut der Website CoinMarketCap ging der Wert zuletzt um 10 Prozent auf etwa 40 Dollar zurück.