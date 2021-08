Von Superstar Messi bis zum VAR: Der Einfluss der Kleinverdiener

Kein Elfer für Hütters Elf

Borussias neuer österreichischer Trainer Adi Hütter sah im m Finish Gelb. Aus Zorn darüber, dass sich der Referee trotz zweier elferverdächtiger Szenen gar nicht erst zum Video-Studium an die Seitenlinie begab. Und die Attacken von Bayerns Alaba-Nachfolger Upamecano ungesühnt blieben.

Empörte, die sich (wie am Samstag nach aberkannten Toren auch in der österreichischen Liga) verschaukelt vorkommen, wird es immer geben. Entscheidungen mit fahlem Beigeschmack sind speziell in Cup-Bewerben mit K.-o.-System nie auszuschließen. In der Meisterschaft aber gleichen sich Ungerechtigkeiten aus. Sind die Besten letztlich auch die Ersten. Und das werden in neun Monaten in Österreich vermutlich erneut die Salzburger, in Deutschland vielleicht zum elften Mal die Bayern und in Frankreich sicher die Pariser sein. Mit dem Offensivtrio Mbappé-Neymar-Messi. Sofern die drei Multimillionäre geneigt sind, gelegentlich auch in der Etappe auszuhelfen.