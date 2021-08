Sergej Mandreko: Vom Ex-Rapid-Meisterspieler zum Pflegefall

Als Mandreko mit der Diagnose konfrontiert wurde, hoffte er, dass die Medizin schon fortgeschrittener sei. Er kontaktierte auch einen Medizin-Guru in der ehemaligen Sowjetunion, aus der Mandreko 1992 zu Rapid gekommen war. Doch der körperliche Verfall ließ sich nicht stoppen. Trotz liebevoller Pflege seiner Frau. Das Whatsapp-Profilbild zeigt Mandreko, wie er dekoriert mit grün-weißem Rapid-Schal lächelnd in ihren Armen liegt.

Ins Handy sprechen kann er nicht mehr. Vor knapp zwei Jahren empfand es Mandreko noch als Highlight, wenn man ihn im Rollstuhl von der ebenerdigen Wohnung in der Marokkanergasse in die Wiener Innenstadt brachte. Heute ist auch ein Leben in der behindertengerechten Bleibe nicht mehr möglich. Er wurde in ein Pflegeheim übersiedelt.

Verständigen könne er sich nur noch mit den Augen via Computer, sagt Stephan Marasek. Obwohl am weitesten entfernt, hat der in Tirol lebende ehemalige Nationalspieler zu seinem ehemaligen Rapid-Kumpel den meisten Kontakt. Mehrmals im Jahr fährt der beruflich in Westösterreich engagierte Marasek nach Wien, um Mandreko zu besuchen.

Er bewundert Sergej. Getreu seinem Sternzeichen kämpfte Mandreko wie ein Löwe. Am gestrigen 1. August wurde der ehemalige Rapid-Meisterspieler 50 Jahre alt.