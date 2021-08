Sportliche Talfahrt: Warum Wien bei Olympia ohne Medaille blieb

David Alaba, Marko Arnautovic, Aleksandar Dragovic, Sasa Kalajdzic, Pavao Pervan, Karim Onisiwo – sie alle zerrissen ihre ersten Fußballschuhe bei kleinen Wiener Klubs. Sie allen plus die künftigen Wiener Teamspieler Ercan Kara (noch Rapid) und Yusuf Demir (Barcelona) sind der Beweis: Ohne Spieler mit Wurzeln am Balkan, in Afrika oder in der Türkei wäre man international chancenlos.

Dem Sport in Wien fehlt – abgesehen von wenigen „In-Ereignissen“ wie der bevorstehenden Beachvolleyball-EM vor’m Konzerthaus – speziell in vornehmeren Kreisen der gesellschaftliche Stellenwert . Das ist aber nicht der einzige Grund für die Wiener Talfahrt.