Beachvolleyballer Ermacora über den Unfall: "Es war surreal"

Ein wenig Verzweiflung lag in der Stimme von Martin Ermacora am Telefon. Er spricht derzeit lieber, als am Handy zu texten. Bildschirme vertragen seine Augen momentan nicht. Der 27-Jährige liegt mit einer Gehirnerschütterung und einem Peitschenschlagsyndrom zuhause im abgedunkelten Zimmer anstatt sich auf die Beachvolleyball-EM in Wien in der kommenden Woche vorzubereiten.

Dabei hatte der Tiroler noch Glück. "Ich war auf dem Weg zur Physiotherapie im Burgenland, als vor mir ein Auto langsamer wurde zum Abbiegen. Im Rückspiegel habe ich gesehen, dass ein Wagen ungebremst auf mich zukommt. Es war surreal. Ich habe mir noch gedacht 'bitte brems'. Sie hatte sicher 80 Stundenkilometer drauf, als sie in mein Auto gekracht ist. Mich hat es dann noch auf das vordere Auto geschleudert."