Persönliche Einblicke eines Sportlers nach dem Burnout

In dieser Zeit hatte ich in Wien viele Termine. Ich bin irgendwie nicht mehr herunter gekommen. Ich war ständig auf einem hohen Pegel und ich habe auch im Training bemerkt, dass es nicht mehr läuft. Alles, was nicht gelaufen ist, habe ich nach Hause mitgenommen und nur noch die schlechten Sachen gesehen. Das war dann fast jeden Tag so.

Da habe ich bemerkt, dass etwas nicht passt. Aber ich hatte keine Wahl. Die Turniere in Doha und Australien standen an. Im Anschluss Mexiko. Das wäre eine fette Weltreise geworden. Ich habe mir gedacht: Wie soll ich das überstehen?

In Doha habe ich nicht mehr gespielt, sondern nur funktioniert. Ich war so labil, der kleinste Reiz hat mich rausgebracht.

Dann kam der Lockdown. Für Martin Ermacora eine Erleichterung.

Beim ersten Lockdown habe ich nur ’Danke’ gesagt. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht so weit, dass ich mir selbst eine Pause genommen hätte. Ich habe es genossen, dass ich Abstand gewinnen konnte.