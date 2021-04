Ermacora und Pristauz baggern in der Karibik um Bronze

Weißer Sand, strahlend hellblaues Meer – die Bedingungen in Cancun dürften Martin Ermacora und Moritz Pristauz gefallen. Die Österreicher stießen beim ersten der drei World-Tour-Turniere an der mexikanischen Karibikküste in die Spitze vor. Nach den zwei Siegen in der Gruppe gewannen sie das Achtelfinale gegen die Deutschen Nils Ehlers und Lars Flüggen 21:17, 23:21 und setzten sich auch im Viertelfinale gegen die starken Letten Samoilovs/Smedins 14:21, 21:18, 15:13 durch. „Es ist großartig, dass wir bei dieser Kulisse so performen“, sagte Ermacora.