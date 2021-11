75.000 Fans für ÖFB-Frauen: Das gabs bei den Herren zuletzt 2009

Österreichs Frauen-Nationalteam wird das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2022 wohl vor 75.000 Zuschauern bestreiten. Für das Match am 6. Juli gegen Gastgeber England in Manchester gibt es mehr Kartenwünsche, als das Old Trafford Zuschauer fasst. Das gab die UEFA am Freitag bekannt.

So viele Fans sahen selbst den ÖFB-Herren schon lange nicht mehr zu. Der KURIER hat sich durch die Länderspiele in diesem Jahrtausend geklickt: 75.000 oder mehr Fans im Stadion gab es zuletzt beim Debüt von David Alaba. Am 14. Oktober 2009 in Saint-Denis vor den Toren von Paris kamen 78.099 Anhänger ins Stadion. In der selben Arena spielte Österreichs Team auch bei der EM 2016 gegen Island, allerdings vor "nur" 68.000 Fans.