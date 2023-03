ÖFB-Sportdirektor Schöttel über Rangnick: "Das ist für uns alle neu"

Wie sehr hat sich der Teamchef bisher in die Verbandsarbeit eingebracht?

"Er hat sich in den zehn Monaten sehr viel angesehen - nicht nur im Verband, sondern ganz Fußball-Österreich. Er spricht Themen sehr offensiv an, auch in der Öffentlichkeit. Das ist für uns alle in der Art und Weise neu. Er ist definitiv daran interessiert, langfristig Dinge zu verbessern. Das ist auch unser Auftrag als Verband. Er ist sicher genau dieser Impuls, den wir uns gewünscht haben in bestimmten Themen. Was mich sehr freut, ist, dass er sich nicht nur über das Nationalteam Gedanken macht und schaut, dass er da erfolgreich ist, sondern dass wir auch gemeinsam Dinge weiterentwickeln wollen."

Welche Bereiche stehen dabei besonders im Fokus?

"Es sind die Detailbereiche in der Direktion Sport. Er ist schon sehr interessiert an den Themen der Trainerausbildung. Dann ist er natürlich sehr interessiert an der Talenteförderung, aber auch an der Wissenschaft."