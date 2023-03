Deutscher Test und die Stadion-Frage: Wie es beim ÖFB weitergeht

So gilt es als sehr wahrscheinlich, dass in Linz heuer auch noch ein weiteres Länderspiel über die Bühne gehen wird, nämlich im September. Bevor es zum Quali-Spiel nach Schweden geht (12. September), ist am 7. September ein Testspiel geplant. Weil Teamchef Ralf Rangnick keinen übermäßig starken Gegner will, geht es wohl gegen Moldau. „Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus hoch, dass wir in Linz spielen“, erklärte Neuhold. Man wolle aber die Erfahrungen aus beiden Auftaktspielen des Jahres abwarten, bevor man eine endgültige Entscheidung treffe. Das Teamcamp im September wird definitiv erneut in Windischgarsten in Oberösterreich stattfinden. Darauf hat sich der Verband ebenso wie für die Vorbereitung auf das Belgien-Spiel im Juni bereits festgelegt.