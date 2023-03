ÖFB-Team: Als Lach- und Schießgesellschaft für den Prater qualifiziert

Ein Fünfer gebührte nur jenen, die im soeben erst eröffneten Linzer Stadion für den Rasen verantwortlich sind. Dass nach nur zwei Ligaspielen in der 85-Millionen-Euro-Arena das Spielfeld einen gepflegten Spielaufbau von der Abwehr heraus zum Risiko werden lässt, ist unerklärlich.

Auf den Rängen stimmte die Stimmung. Es macht den Fußball sympathisch, wenn konträr zum Liga-Alltag statt grimmiger Ultra-Mienen und Transparenten mit aggressiven Texten fähnchenschwingende Mädchen in den Blickwinkel der Kameras kommen. Auch die Pyrotechnik ging kaum ab.

In den neuen Stadien von Linz und Wien ist Rot-Weiß-Rot als Untermieter bei Hardcore-Fans von Schwarz-Weiß (LASK), Grün-Weiß (Rapid) und Violett (Austria) unerwünscht.

Jedoch: Die fast vierstündige TV-Show war Werbung fürs Team. Dank so einer sollte von Pizzeras Lach- und Schießgesellschaft auch das doppelt so große, 92 Jahre alte Happel-Stadion zu füllen sein. Dann, wenn es in der EM-Quali gegen die hochkarätigen Gegner Belgien und Schweden nicht ums hoch G’winnen, sondern nur noch ums Siegen geht.