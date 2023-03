In Linz beginnt’s: Österreichs Auftakt nach Maß gegen Aserbaidschan

Elf Jahre lang hatte Österreichs Fußballteam nicht in Linz gespielt. An das 0:3 gegen die Elfenbeinküste im November 2012 bei der Wiedereröffnung der Linzer Gugl nach einer Renovierung, die (warum auch immer) 32 Millionen Euro verschlungen hat, muss man sich nicht erinnern.

Im Gedächtnis behalten darf man das erste Länderspiel in der neuen Raiffeisen-Arena an der selben Stelle: 4:1 gegen Aserbaidschan – erstes Spiel, erster Sieg in der Qualifikation zur EM 2024 durch Tore von Sabitzer (2) und Gregoritsch.

Dabei waren die Vorzeichen für die Partie nicht die besten gewesen. Gleich an sechs Positionen musste Teamchef Rangnick die Elf gegenüber dem letzten Spiel im November, verändern. Neben den Topstars Alaba und Arnautovic fehlten vom 2:0 gegen Italien im November auch Xaver Schlager und Lienhart verletzt. Adamu und Posch waren diesmal Joker.