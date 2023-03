Qualität vor Zeitdruck in der Frage des ÖFB-Präsidenten

Zum zweiten Mal unter der Leitung von Interimspräsident Hans Gartner trat am Freitagvormittag vor dem Länderspiel des ÖFB-Teams gegen Aserbaidschan in Linz das oberste Gremium des Fußball-Bundes zusammen. Was sich seit der letzten Sitzung am 3. Februar in Graz getan hat? Der Niederösterreicher hat vor allem eine Menge Einzelgespräche geführt mit den höchsten Funktionären im ÖFB, die in den letzten Monaten gar so gespalten agiert hatten – vor allem während der kurzen, eineinhalbjährigen Ära von Ex-Präsident Gerhard Milletich.

Die Sitzung am Freitag verlief KURIER-Informationen zufolge ebenso harmonisch wie jene im Februar. In der Frage nach der Suche eines neuen Präsidenten verständigte man sich auf das Credo: Qualität statt Zeitdruck. Verschleppt werden soll das Thema allerdings auf keinen Fall. Bis Ende Juni soll das neue Oberhaupt des Fußball-Bundes feststehen.