ÖFB-Nationalteam: Die Kicker rühren die Werbetrommel

Am 20. Juni findet das Heimspiel gegen Schweden nun doch im Happel-Stadion und nicht, wie vom ÖFB erhofft, in der Arena von Rapid statt. Wie schon in Salzburg, wird auch in Hütteldorf der Rasen restauriert. Innerhalb des Teams ist die Stadiondiskussion kein Gesprächsthema, wie Maximilian Wöber und Nicolas Seiwald am Montag bestätigten. „Wir fokussieren uns darauf, was wir beeinflussen können“, meint Wöber. „Wichtig ist, dass wir gute Leistungen zeigen und wieder zum Fanmagneten werden, egal in welchem Stadion.“

Seiwald kennt zumindest schon die neue Arena in Linz vom Auftritt Salzburgs beim LASK und freut sich dementsprechend auf die beiden Auftritte des Nationalteams. „Das Stadion ist schön und die Atmosphäre cool, weil die Fans ziemlich nah am Spielfeld sind.“ Die zuletzt geäußerte Kritik am Rasen teilt er nicht. „Der ist in Ordnung.“

Ab 12. Juni wird sich das ÖFB-Team jedenfalls wieder zwecks Trainingslagers nach Windischgarsten begeben und sich in der gewohnten Ruhe auf die zwei wichtigen Partien gegen Belgien am 17. Juni in Brüssel und am 20. Juni gegen Schweden im Wiener Prater vorbereiten. Bis dahin soll die Euphorie schon gestiegen sein.