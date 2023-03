ÖFB plant Testspiel-Kracher gegen Deutschland im November

Bernhard Neuhold wollte dieses Programm noch nicht endgültig bestätigen. "Wir haben den Plan, im November eine europäische Topnation nach Wien zu holen", erklärte der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH gegenüber der APA - Austria Presse Agentur. "Derzeit laufen aber noch Detailgespräche." Im Vorjahr hatten die Österreicher im letzten Länderspiel des Jahres in einem Test in Wien Europameister Italien mit 2:0 besiegt.

"Probegalopp" gegen Moldau

Die nächsten EM-Quali-Partien steigen im Juni in Brüssel gegen Belgien (17.) und in Wien gegen Schweden (20.). In der Vorbereitung auf das folgende Gastspiel am 12. September in Schweden sei es laut Neuhold der explizite Wunsch von Teamchef Ralf Rangnick gewesen, gegen keinen übermäßig starken Gegner zu testen. Es soll ein "Probegalopp" werden, bei dem Rangnick auch die Mannschaft noch ein wenig durchmischen könne. Als Kontrahent hat der ÖFB Moldau, 2021 auch Gegner in der WM-Qualifikation, im Visier.