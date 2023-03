Fußball-Teamkapitän David Alaba: "Ich habe mich auch hinterfragt"

David Alaba hat sich selbst hinterfragt. Zum zweiten Mal in dieser Saison war Österreichs Fußball-Teamkapitän von einer Muskelverletzung außer Gefecht gesetzt worden. Nach der Wade im Jänner betraf es zuletzt die Oberschenkelrückseite. Nach einem Monat Verletzungspause dürfte der Real-Madrid-Profi am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Linz gegen Estland sein Comeback geben. "Ich fühle mich wirklich sehr gut mittlerweile", erklärte der 30-Jährige am Sonntag in Windischgarsten.