Siegestorschütze Gregoritsch: "Ich muss mich entschuldigen"

So mancher Trainer hätte Michael Gregoritsch wohl schon längst ausgetauscht. Dem Mittelstürmer klebte das Pech förmlich am Fuß, der vergebene Elfmeter war nur eine von vielen vergebenen Chancen. Am Ende durfte er sich doch als Siegtorschütze feiern lassen. „Das reicht aber jetzt für dieses Jahr für meine Gefühle mit Achterbahnfahren“, sagte er nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert.