Erlösung in der 88. Minute: Österreich besiegt Estland

Zweites Spiel, zweiter Sieg auf dem Weg zur Europameisterschaft in Deutschland. Gegen Estland feierte das ÖFB-Team einen 2:1-Erfolg der Marke Arbeitssieg nach unglücklichem Spielverlauf, wenig Glanz – aber dafür umso mehr Kampf bis zum Schlusspfiff, den die 16.500 Fans in der erneut ausverkauften Linzer Arena wie eine Party feierten.

Der Teamchef hatte seine Startelf gegenüber dem Sieg gegen Aserbaidschan an drei Positionen verändert. Anstelle der verletzten Sabitzer und Wöber kamen Dejan Ljubicic und Stefan Posch in die Mannschaft. In der Innenverteidigung schenkte Rangnick einem Debütanten sein Vertrauen. Flavius Daniliuc, 21-jähriger Italien-Legionär von Salernitana, begann anstelle von Trauner.

David Alaba saß zunächst auf der Bank – nach wenigen Minuten hätte man vermuten können, Österreichs Topstar könnte an diesem Abend auch dort sitzen bleiben. Konjunktiv. Eine gute Viertelstunde war gespielt, da hätten die Österreicher schon zwei oder drei Tore erzielen können, vielleicht sogar müssen. Allerdings: Wimmer schoss um fünf Meter am leeren Tor vorbei, nachdem ihm der estische Tormann den Ball serviert hatte; Baumgartner verzog nach einem kurz abgespielten Freistoß und Gregoritsch setzte einen Elfmeter an die Latte, nachdem er selbst gefoult worden war.