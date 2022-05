ÖFB-Präsident Milletich: "Ich hatte Ralf Rangnick immer am Radar"

Ist der ÖFB über seinen Schatten gesprungen?

Vielleicht. Wenn es an den Strukturen etwas zu verändern gilt, dann will ich das angehen. Mit dieser Entscheidung können wir definitiv etwas verändern und verbessern. Wir haben Spieler, die uns in den nächsten Jahren viel Freude bereiten können.

Es hat lange die Forderung gegeben, dass diese Mannschaft von der Leine gelassen werden müsste. Hat man dem Rechnung getragen?