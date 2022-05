Janko über den neuen ÖFB-Teamchef: "Rangnick macht sich angreifbar"

Nachdem nun zum dritten Mal in Folge ein Trainerlegionär als Teamchef verpflichtet wurde, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die seit Jahren so hochgelobte heimische Trainerausbildung offensichtlich doch nicht so gut ist. Nur so nebenbei: Spannend finde ich übrigens die Idee, zukünftig nur mehr heimischen Kandidaten das höchste Amt zu ermöglichen, so wie es auch für Spieler gilt. Liebe FIFA, bitte denkt einmal darüber nach!