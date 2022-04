Janko über ÖFB-Reform: Wie sich der Verband neu aufstellen könnte

Die Teamchefsuche geht in die nächste, bald finale Phase. Parallel zu dieser causa prima wurde in den vergangenen Wochen immer wieder eine Strukturreform im ÖFB diskutiert. In diesem Zusammenhang habe ich mit einigen Funktionären im Verband persönliche Gespräche geführt und Anregungen deponiert. In einer meiner letzten Kolumnen habe ich eine klare Trennung im ÖFB zwischen der Profi-Abteilung und dem Breitenfußball- und Nachwuchs-Bereich vorgeschlagen. Da ich nicht nur Kritik üben, sondern gleichzeitig Lösungsvorschläge anbieten möchte, habe ich mir überlegt, wie so eine Strukturreform im ÖFB aussehen könnte.