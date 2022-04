Marc Janko über die ÖFB-Teamchefsuche: "Es ist Zeit für eine Reform"

Meine Kritik zielte aber vielmehr auf die Struktur des ÖFB ab, ein Thema, das seit Jahren auf dem Tisch liegt. Es ist an der Zeit, öffentlich über eine Reform des Verbandes nachzudenken und die Strukturen aufzufächern. Dabei fände ich es spannend und zielführend, sich dem Gedanken zu öffnen, ein Profi-Lager mit dem A-Nationalteam, dem Unter-21-Team, eventuell auch dem Unter-19-Team auszulagern aus dem gemeinnützigen Verein, da dieser professionelle Bereich im heutigen Fußball ganz andere Voraussetzungen erfordert als der Nachwuchs- oder Breitenfußball, für den der ÖFB ebenso Verantwortung trägt.

In den vergangenen Wochen habe ich dahingehend einige Gespräche geführt – mit Funktionären und auch mit Juristen, da ich auf rechtlichem Gebiet kein Experte bin. Das Fazit war überraschend einstimmig: Mir wurde von allen Seiten bestätigt, dass so eine Reform aus juristischer Sicht sehr wohl leicht umsetzbar sei, man könne diesen Weg also problemlos verfolgen. Vorausgesetzt natürlich, dass der Wille dazu vorhanden ist. Mit der nötigen Bereitschaft ist eine Reform, die dem modernen Fußball Rechnung trägt, somit absolut durchzuführen.