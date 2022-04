ÖFB-Boss Milletich: "Ich spalte nicht, das machen schon die anderen"

Nicht hingefahren ist Präsident Gerhard Milletich. Warum, und was er unternimmt, um die vorangeschrittene Spaltung im Präsidium zu kitten, erklärt der 66-jährige Burgenländer im KURIER-Interview.

KURIER: Wie beurteilen Sie das Bild, das der ÖFB aktuell nach außen abgibt?

Gerhard Milletich: Um es vorsichtig auszudrücken: Es ist unglücklich. Wir haben im Präsidium einen Prozess beschlossen, aus dem eindeutig hervorgeht, wie die Teamchefsuche über die Bühne gehen soll. Es gibt einen Beschluss, dass der Sportdirektor die Aufgabe erhält, hier mit Mitgliedern der Sportkommission fachlich und sachlich an die Sache heranzugehen und einen Teamchef zu suchen. So ist es aufgesetzt worden und so setze ich es auch um. Wasserstandsmeldungen abzugeben, würde das ad absurdum führen. Dass dies scheinbar einigen Präsidenten nicht gefällt, das ist halt so und muss ich zur Kenntnis nehmen.

Dem Vernehmen nach gibt es im Präsidium zwei Lager, es war auch davon zu lesen, dass Sie das Präsidium spalten sollen.