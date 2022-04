Sportdirektor Peter Schöttel erkrankt: ÖFB-Sitzung wurde abgesagt

Und darüber herrscht offenbar noch keine Einigkeit. Wiens Verbandspräsident Robert Sedlacek etwa stellte via 90minuten.at in den Raum, dass der neue Mann auch "zwei, drei Millionen Euro" kosten dürfe, sollte mit ihm auch die Aussicht auf das Erreichen eines EM-Viertelfinales bestehen, was wiederum einen gewaltigen Geldregen für den ÖFB bedeuten würde.

Prämien in Zahlen

In der Tat hatte die EM-Teilnahme allein im Vorjahr dem Fußball-Bund schon ein Antrittsgeld von 9,25 Millionen Euro in die Kasse gespült. Für die beiden Siege in der Gruppenphase gegen Nordmazedonien und die Ukraine sowie den Aufstieg ins Achtelfinale gab es weitere 3,5 Millionen Euro an Prämien.

Der Vorstoß Sedlaceks überrascht dennoch, stand doch zuletzt ein Betrag von etwa einer Million Euro brutto als Jahresgehalt für den Teamchef im Raum. Ein finanzieller Rahmen, in dem man sich auch bisher bewegt hatte. Oberösterreichs Verbandspräsident Gerhard Götschhofer ist auf KURIER-Nachfrage ebenfalls überrascht: "So würde ich diese Kalkulation nicht machen."