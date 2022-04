Von Rangnick bis Herzog: Was ÖFB-Präsident Milletich antreibt

Doch was könnte Rangnick überhaupt dazu bewegen, das ÖFB-Team zu coachen? Der 63-Jährige ist Überzeugungstäter in Sachen Pressing-Stil und ein Getriebener, wenn es darum geht, der Fußball-Welt zu beweisen, was mit seiner Spielidee alles möglich ist. Seinen einst gehegten Wunsch, dies in der Premier League zu demonstrieren, hat ihm Jürgen Klopp bereits vor einigen Jahren mit dem FC Liverpool abgestochen.

Darüber hinaus wird immer klarer, dass er bei Manchester United nicht das nötige Pouvoir dazu erhalten wird, alles auf den Kopf zu stellen. In Österreich indes würde Rangnick nicht nur eine Nationalmannschaft vorfinden, die von ihren Spielertypen besser als viele andere zu seiner Philosophie passt, sondern auch einen Verband, dessen Strukturen er kennt. Als Vertreter der Bundesliga saß der Deutsche während seiner Zeit als Salzburgs Sportdirektor in der ÖFB-Sportkommission, die dafür zuständig ist, das Präsidium in sportlichen Entscheidungen zu beraten.