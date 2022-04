ÖFB-Teamchefsuche: Eine neue Spur führt zu Ralph Hasenhüttl

Zuvor, so Hasenhüttl, wolle er den Klub in der Premier League noch "auf sichere Beine stellen". Dies gelingt ihm allerdings schon in dieser Saison. Die "Saints" liegen in der englischen Topliga auf Platz zwölf, mit einem komfortablen Vorsprung von zwölf Punkten auf den ersten Abstiegsplatz. Acht Runden sind noch zu spielen.

Ob der Grazer seine Meinung geändert hat, die sportlich sichere Situation nützt und schon diesen Sommer Schluss macht, um den weniger intensiven Teamchef-Job in seiner Heimat anzutreten?

Eine gut informierte Quelle berichtet jedenfalls von einem Treffen zwischen Hasenhüttl und Peter Schöttel auf der Insel. Ob es sich dabei nur um ein informelles Gespräch gehandelt hat, oder der Sportdirekter sich einfach auch nicht nachsagen lassen will, dass er nicht alles versucht hätte? Vielleicht weiß man schon am Freitag mehr ...