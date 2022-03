Marc Janko über das WM-Play-off: "Den Kampf annehmen und mutig auftreten"

In meiner Nationalteam-Karriere musste ich nie so ein Finale spielen wie jenes, das nun gegen Wales ansteht. In der EM-Qualifikation für Frankreich 2016 hatten vielleicht die Spiele in Russland und Schweden einen ähnlichen Charakter. Wir wussten, dass wir gewinnen sollten, um das Ticket zu lösen. Allerdings wäre im Falle einer Niederlage noch nicht alles verloren gewesen – das ist nun freilich anders, es geht um Sieg oder Niederlage, was eine andere Druck-Dimension darstellt.