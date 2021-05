Marc Janko über das ÖFB-Team: "Ein Tanz auf der Rasierklinge"

Mit dem ersten Spiel kann somit auch die Stimmung innerhalb des Teams ins Positive oder Negative kippen. Unbestritten ist eine gute Atmosphäre in einer Gemeinschaft, die über Wochen zusammenpickt, extrem wichtig. Diesmal ist es noch schwieriger aufgrund der Extremsituation, weil man ja seine Corona-Blase nicht verlassen darf. Wir durften uns 2016 an einem freien Tag immerhin unter Menschen mischen, den Kopf auslüften und uns in ein Kaffeehaus setzen. Das ist jetzt alles nicht möglich, weil man aufgrund von Corona mit niemandem in Berührung kommen soll. Immerhin wird man die Familien unter Auflagen treffen dürfen.