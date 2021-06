Marc Janko über Arnautovic: "Ist in der Offensive das Um und Auf"

Oft versuchte man beim 0:0 gegen die Slowakei, durch die Mitte zu kombinieren, wodurch man für den Gegner ausrechenbarer wird. Christoph Baumgartner ist beispielsweise ein Seitenspieler, der das Duell eins gegen eins sehr gut beherrscht und damit Überzahl kreieren kann. Hoffentlich kommt er nach seiner Verletzung nun rasch in Schwung.

Würde ich Arnautovic am Sonntag von Beginn an spielen lassen? Ich maße es mir nicht an, Teamchef Franco Foda gute Ratschläge zu geben. Würde ich entscheiden müssen, dann würde ich Marko beginnen lassen. Er soll die gegnerische Abwehr so lange beschäftigen, wie es sein körperlicher Zustand zulässt.