Klar ist jedenfalls, dass die starke Foda-Bilanz durchaus mit Vorsicht zu genießen ist. Denn das Team siegt und punktet vor allem gegen in der FIFA-Weltrangliste schlechter platzierte Teams. Gegen nominell bessere Mannschaften ist Foda noch sieglos. Der Tiefpunkt war die klare 0:4-Pleite gegen Dänemark in der WM-Qualifikation.

Die Gruppengegner

Am Sonntag startet das ÖFB-Team gegen Nordmazedonien in die Europameisterschaft, danach warten die Duelle mit der Niederlande (17. Juni) und Ukraine (21. Juni). Ein Vergleich der Leistungen in der EM-Qualifikation weist Österreich auf dem dritten Platz aus. Während die Ukraine in ihren acht Spielen ungeschlagen blieb und sich sogar gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo durchsetzte, belegten die Niederländer in ihrer Quali-Gruppe hinter Deutschland Rang zwei. Die einzige Niederlage gab es gegen die Elf von Noch-DFB-Teamchef Jogi Löw.