Baumgartlinger: "Ich bin mehr in der Verantwortung als früher"

Nimmt die aktuelle Corona-Situation die besondere EURO-Stimmung weg?

Es hat allein schon deswegen ein anderes Flair, weil die EURO in elf Ländern ausgetragen wird. Aber vielleicht ist die EM auch eine Art Kick-Starter, weil wieder Zuschauer dabei sein dürfen. Vielleicht ist das der Weg zurück in die Normalität.

Corona beeinflusst nicht nur Ihren Beruf. Welche Auswirkungen hat es generell auf Ihr Leben?

Für mich persönlich hat sich nicht so viel verändert, weil meine Familie großteils von den Auswirkungen verschont geblieben ist. Wären meine Kinder schulpflichtig, hätte mich das als Familienvater natürlich ganz anders betroffen. Beispielsweise hat es mich allein schon berührt, dass der Spielplatz sechs Wochen geschlossen war.

Ihre Generation erlebt eine Pandemie. Ist es nicht interessant, zu sehen, wie die Menschheit damit umgeht?

Interessant ist sogar neutral ausgedrückt, manche Tendenzen waren besorgniserregend. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, in der viele Freiheiten selbstverständlich geworden sind. Vielleicht sollten wir anerkennen, wie gut es uns eigentlich geht, und uns fragen, wie wir generell miteinander in Zukunft umgehen wollen – Pandemie hin oder her. Die sozialen Medien haben in dieser Phase auch gezeigt, welche Risiken sie mitbringen, und dass sie die Menschen auseinanderdividieren können. Diese Warnschüsse sollte man ernst nehmen und schauen, welche Gefahren die größten für uns sind und auch für die nächste Generation, die mit Apps großgezogen wird.