ÖFB-Teamchefsuche: Petkovic ist im Rennen, andere Promis nicht mehr

Viel wurde geschrieben und spekuliert über die Auslandsreise des ÖFB-Sportdirektors vor knapp zwei Wochen. In Manchester hat sie begonnen und auch in Mailand hat Peter Schöttel Halt gemacht. Worüber am Donnerstag noch spekuliert wurde, weiß der KURIER mittlerweile mehr: Schöttel hat irgendwo zwischen dem Mailänder Flughafen und dem Lago Maggiore Vladimir Petkovic getroffen.

Der ehemalige Schweizer Teamchef wohnt in Locarno in der südlichen italienischen Schweiz nur eine gute Autostunde von Mailand entfernt und ist einer jener Herren, die Schöttel am Donnerstag im Wiener Hotel Marriott im Prater dem Präsidium des ÖFB präsentiert hat. Und siehe da: Der 58-Jährige wurde für einen spannenden Kandidaten empfunden, ein weiteres Gespräch soll folgen.