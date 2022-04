Nach Schöttel-Bericht: Wie es bei der ÖFB-Teamchefsuche weitergeht

In Locarno am idyllischen Lago Maggiore, rund eine Stunde nördlich vom Mailänder Flughafen, ist Vladimir Petkovic wohnhaft. Der 58-Jährige, der in Sarajevo geboren wurde, war von 2014 bis 2021 Teamchef der Schweiz und ist mit 78 Länderspielen als solcher der bisher längstdienende Coach der Eidgenossen, mit denen er im Vorjahr bei der EM erst im Viertelfinale an Spanien im Elfmeterschießen scheiterte. Zuletzt zeigte sich das ÖFB-Präsidium ob diverser Wortmeldungen in zwei Lager gespalten, wie auch Präsident Gerhard Milletich in einem Interview mit dem KURIER zugab. "Ich spalte nicht, das machen schon die anderen" hatte der 66-Jährige gesagt.