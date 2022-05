Pacult schimpft über Rangnick-Bestellung: "Da kommt mir das Kotzen"

Rangnick als "Professor"

Rangnick sei außerdem "wie ein Professor, der andere belehren will", wütete Pacult weiter und erinnerte sich an eine Szene aus dem Sportstudio im Jahr 1998: "Er hat angefangen, allen die Viererkette zu erklären. Da konnte keiner mehr zuhören." Auch der Begriff "RB-Stil" kommt bei Pacult nicht gut an. Da vergreift sich der Klagenfurt-Coach sogar etwas im Ton: "Da kommt mir das Kotzen, wenn ich das Wort RB-Stil höre. Denn jeder vergisst Ernst Happel, der schon damals in den 70ern und 80ern diesen Spielstil geprägt hat - Forechecking, frühes Anpressen am gegnerischen Sechzehner. Das ist ja nix Neues", sagte er.