System Rangnick: Auf welche Kicker der ÖFB-Teamchef setzen könnte

Hätte nicht Ralf Rangnick große Lust auf den Job beim ÖFB, so wäre am Freitag wohl Peter Stöger als neuer Teamchef präsentiert worden. Wie es der Wiener beim Nationalteam anlegen würde, sagte er Anfang April bei Sky: „Ich glaube, dass das Entscheidende für einen Trainer ist, der in kurzer Zeit Entscheidungen treffen muss, dass er schaut, was er zur Verfügung hat und welche Jungs richtig gut drauf sind.“ Das ist – wenn man so will – der durchaus gewohnte und traditionelle Zugang zum Teamchef-Job.

Ralf Rangnick wird es nicht nur anders angehen, sondern genau umgekehrt. Der 63-Jährige ist bekanntermaßen nicht nut Verfechter, sondern bis zu einem gewissen Grad sogar Kreator einer Spielidee. Den Stil vom hochintensiven Spiel mit und gegen den Ball hat der Deutsche im Laufe seiner Trainerkarriere auch immer wieder angepasst, weiterentwickelt und darüber hinaus sogar gelehrt. Der erfolgreiche Salzburg-Trainer Matthias Jaissle etwa ist nur einer von vielen, die sich von Rangnick haben inspirieren lassen.