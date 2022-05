Teamchefsuche: Franz Schiemer bestätigt die Anfrage des ÖFB

Mit der Handschrift von Jesse Marsch und Franz Schiemer soll indes bei Leeds United der Klassenerhalt gelingen. Drei Partien sind in der Premier League noch zu spielen. Der Klub liegt aktuell auf Platz 17, nur zwei Punkte vor einem Abstiegsrang entfernt.

„Diese Liga ist ein Wahnsinn, die Leute sind so positiv verrückt und die Stimmung bei uns im Stadion genial“, schwärmt Schiemer. „Alle im Verein geben Vollgas und ziehen an einem Strang, um in der Liga zu bleiben. Es wird allerdings bis zum Schluss ein echter Fight werden.“