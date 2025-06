Ich denke schon, dass viele Firmen den Frauenfußball mittlerweile anders einordnen und ihn als Chance sehen und uns daher auch stark unterstützen. Da sind wir schon aus dem Schatten des Männerfußballs herausgekommen. Das liegt sicher auch an der rasanten Entwicklung, dass Unternehmen das Potenzial sehen. Es ist sicher noch Luft nach oben, aber es hat ein gewisses Umdenken gegeben in den letzten Jahren.

Zum Glück ist es noch nicht so, dass wir in München immer und überall erkannt werden. Wir haben doch noch einige Freiheiten und eine gewisse Anonymität. Ich weiß das sehr zu schätzen, denn das ist im Männerfußball anders.

Auch in Deutschland hat es lange Diskussionen gegeben um die Wertigkeit von Frauenfußball. Was hat dazu geführt, dass der Stellenwert höher wurde?

Die Sichtbarkeit war ein wichtiger Schritt, um das Image des Frauenfußballs zu verbessern. Mittlerweile kann man alle Spiele der deutschen Liga im Fernsehen verfolgen. Es wird in großen Stadien gespielt, die Vermarktung ist viel besser. Die Übertragungen der Spiele sind besser. Man spielt Pokalfinale in einem ausverkauften Stadion in Köln. Das macht alles das Produkt Frauenfußball besser und ich denke, dass Deutschland da zuletzt richtig gute Schritte gemacht hat. Vor allem England zeigt, was da möglich ist, steckt noch mehr Geld hinein. Da darf man keine Grenzen setzen.

Was hat Deutschland diesbezüglich Österreich voraus? Und warum?

Die Finanzierung und die Möglichkeiten, die man in den einzelnen Vereinen hat. Es wäre wichtig, in Österreich jetzt die nächsten Schritte zu gehen, was die Infrastrukturen betrifft. Damit man professionell arbeiten kann. Man sollte eine eigene Profiliga schaffen, dass wirklich alle Mädels auch in Österreich das hauptberuflich machen können, weil es einfach ein extremer Zeitaufwand ist, wenn man die Doppelbelastung hat. Man müsste den Mädels Topbedingungen bieten, da ist Deutschland schon einen Schritt voraus. Nicht alle Vereine, aber die meisten. Man kann sich rein auf den Fußball konzentrieren. Wir haben am FC Bayern Campus Topbedingungen. Nur so kann man professionell arbeiten. In Österreich sollte man auch in der Breite bzw im jungen Alter anfangen, in den Frauenfußball zu investieren. Dass man den jungen Mädels mehr Möglichkeiten gibt, Fußball zu spielen. Da muss man anfangen, denn alles, was von unten nachkommt, macht den Profibereich besser.

Sie sind in einer Zeit Teamspielerin geworden, in der für Fußballerinnen vieles noch nicht selbstverständlich war. Wie haben Sie den Wandel erlebt und was wären die nächsten Schritte zum „equal play“?

Wie schon erwähnt, sicher die Profiliga. Aber auch sonst einfach gute Bedingungen, gute Plätze, gute Stadien. Es macht einen Unterschied, wenn das Spiel übertragen wird und man ist in einem ausverkauften Stadion und nicht auf irgendeinem Dorfplatz. Insofern hat Österreich noch viel Potenzial. Ich habe miterlebt, wie es war und wie es mittlerweile ist. Ich werde nie vergessen, wo ich herkomme und was ich erlebt habe, aber es ist auch gut, dass es mittlerweile so ist, wie es ist. Wir haben hart dafür gekämpft. Aber es ist immer noch Luft nach oben.