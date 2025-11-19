SKN will in Königsklasse punkten, Austria ins Europa-Cup-Viertelfinale

0:6 gegen Atletico Madrid, 0:3 gegen Lyon, 0:6 gegen Chelsea – nach drei Spielen ohne Punkt und Tor sind St. Pöltens Fußballerinnen in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/live ORF Sport+) im Gastspiel bei Valerenga Oslo heiß auf Zählbares. „Wir wollen Punkte“, sagte SKN-Trainer Laurent Fassotte.

Die Norwegerinnen verfügen zwar nicht über die Qualität der bisherigen drei Gegner, sind im Gegensatz zu St. Pölten aber in Fahrt. Fünf Pflichtspiele in Serie hat man gewonnen, darunter die jüngste CL-Partie bei der AS Roma (1:0). Die anderen Königsklassen-Partien gegen Manchester United (0:1) und VfL Wolfsburg (1:2) gingen nur knapp verloren. SKN-Coach Fassotte gibt zu: „Es war schwer nach der Cup-Niederlage (gegen die Austria, Anm.), aber die Spielerinnen haben eine gute Reaktion gezeigt.“

Austria verteidigt 1:0 gegen Anderlecht Größere Erfolgschancen scheint die Wiener Austria zu haben, sie verteidigt im Achtelfinale des Europa Cups zu Hause (19.30) gegen Anderlecht ein 1:0 aus dem Hinspiel. Die Austria, auf nationaler Ebene bisher makellos und Bundesliga-Tabellenführer vor St. Pölten, hat gegen Anderlecht die Trümpfe in eigener Hand.